Как теплая зима помогла сэкономить?
19.02.2020
Теплая погода поспособствовала сокращению затрат для столичных коммунальных теплоэнергетиков, потребителей и государственного бюджета.
Отопительный сезон начался в конце сентября. Поэтому для анализа брали период за 4 месяца — с октября 2019 по январь 2020 года.
— Он выдался рекордно теплым: средняя температура составила плюс 4 градуса, — поделилась подробностями заместитель директора по экономическим вопросам УП «Минсккоммунтеплосеть» Наталия Рощина. — За аналогичные четыре месяца 2018/2019 этот показатель был плюс 0,5 градуса. Разница в 3,5 градуса принесла ощутимый результат. Так, на теплоисточниках нашего предприятия на 8 млн кубометров снизился расход газа на выработку тепловой энергии, что повлекло экономию валютных средств государства, направляемых на закупку голубого топлива. Объем отпущенной в сеть теплоэнергии для всех категорий потребителей снизился на 24,9 % или 87,6 тыс. Гкал.
Две трети потребителей «Минсккоммунтеплосети» — это собственники и наниматели квартир в жилых домах. Как известно, тариф на теплоснабжение для населения субсидируется государством. На предприятии подсчитали: снижение объемов расходования тепла для нужд отопления и горячего водоснабжения за октябрь 2019 – январь 2020 года позволило бюджету сэкономить на субсидировании 1 млн 400 тыс. рублей — главным образом на отоплении (подогрев воды не так сильно зависит от погодных условий, поэтому на эту услугу во все годы тратится примерно одинаковое количество гигакалорий).
Отопительный сезон начался в конце сентября. Поэтому для анализа брали период за 4 месяца — с октября 2019 по январь 2020 года.
— Он выдался рекордно теплым: средняя температура составила плюс 4 градуса, — поделилась подробностями заместитель директора по экономическим вопросам УП «Минсккоммунтеплосеть» Наталия Рощина. — За аналогичные четыре месяца 2018/2019 этот показатель был плюс 0,5 градуса. Разница в 3,5 градуса принесла ощутимый результат. Так, на теплоисточниках нашего предприятия на 8 млн кубометров снизился расход газа на выработку тепловой энергии, что повлекло экономию валютных средств государства, направляемых на закупку голубого топлива. Объем отпущенной в сеть теплоэнергии для всех категорий потребителей снизился на 24,9 % или 87,6 тыс. Гкал.
Две трети потребителей «Минсккоммунтеплосети» — это собственники и наниматели квартир в жилых домах. Как известно, тариф на теплоснабжение для населения субсидируется государством. На предприятии подсчитали: снижение объемов расходования тепла для нужд отопления и горячего водоснабжения за октябрь 2019 – январь 2020 года позволило бюджету сэкономить на субсидировании 1 млн 400 тыс. рублей — главным образом на отоплении (подогрев воды не так сильно зависит от погодных условий, поэтому на эту услугу во все годы тратится примерно одинаковое количество гигакалорий).
— Безусловно, сэкономили и жители. Любой желающий может сравнить объемы потребления теплоэнергии в жировках за нынешний и минувший отопительные периоды и увидеть разницу. При этом, невзирая на послабления со стороны погоды, специалисты предприятия тщательно следят за соблюдением санитарных требований, согласно которым температура в квартирах не должна опускаться ниже 18 градусов, — подчеркнула Н. Рощина.
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