19.02.2020

В числе важнейших экспортных позиций остаются изделия из пластмасс, в частности, контейнеры для дозревания сыра, по которым удалось сохранить объемы продаж в страны ЕС, а также выйти на рынок Украины. Не снижается спрос на бытовую технику и медицинские изделия "Витязя" в России, Казахстане, Украине.





Экспорт продукции витебского "ОАО "Витязь" в 2019 году увеличился более чем в 3,5 раза.Высокую активность на внешних рынках предприятие сохраняет третий год подряд, причем за этот период ежегодный темп роста продаж зарубежным партнерам не опускался ниже 200%.Положительная динамика экспорта обеспечивается в основном за счет наращивания производства телевизионных приемников. Их доля в общем объеме внешних поставок в 2019 году превысила 85%. За этот период "Витязь" выпустил около 150 тыс. телевизоров, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Расширение производственной программы связано с сохраняющейся популярностью белорусского бренда на российском рынке, в том числе моделей с поддержкой Smart TV. По итогам 2019 года "Витязю" удалось занять около 3% российского рынка телевизоров.