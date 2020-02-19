19.02.2020

К 2025 году "Беларуськалий" планирует увеличить производственные мощности до 15,5 млн тонн в год.





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Беларусь в 2019 году сократила экспорт калийных удобрений на 5,8% по сравнению с 2018 годом - до 6,23 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).По данным Национального статистического комитета (Белстат), в стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 2,3% - до $2,78 млрд. Средняя цена экспорта хлоркалия составила $445,8 за тонну (рост на 8,6%).Экспортные поставки смешанных минеральных удобрений за минувший год сократились на 3,7% и составили 906,3 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт смешанных удобрений составил $306,2 млн (рост на 7,2%). Средняя цена экспорта выросла на 11,3% - до $337,9 за тонну.Ранее сообщалось, что производство калийных удобрений в Беларуси в 2019 году сохранилось на уровне 2018 года и составило 7,35 млн тонн (в пересчете на 100% ДВ). В соответствии с принятой методикой пересчета калийных удобрений в физический вес (коэффициент 1,67), выпуск хлоркалия в 2019 году составил 12,27 млн тонн.В 2018 году Беларусь увеличила экспорт калийных удобрений на 2,7% до 6,61 млн тонн (100% ДВ). Экспортные поставки смешанных минеральных удобрений за 2018 год увеличились на 4,4% и составили 940,7 тыс. тонн.ПО "Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".