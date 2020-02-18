Литовский холдинг увеличит инвестиции в создание деревообрабатывающего комплекса до 200 млн евро
18.02.2020
Реализующий проект на территории СЭЗ "Витебск" литовский холдинг "ВМГ Групп" увеличит объем инвестиций до 200 млн евро.
Проект предусматривает создание вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса первоначальной стоимостью около 100 млн евро. Он рассчитан на период до 2024 года и включает производства технологической щепы, ДСП и мебели из нее. Для его реализации зарегистрировано ООО "ВМГ ВудАрт" в качестве резидента СЭЗ "Витебск". С учетом уровня инфраструктурной подготовки площадки, на которой планируется размещение заводских корпусов, инвестор готов дополнительно организовать выпуск мебели из массива дерева. В результате увеличится до 1 тысячи количество создаваемых рабочих мест по проектам холдинга "ВМГ Групп" в СЭЗ "Витебск". Сейчас инвестор готовит дополнения в действующий бизнес-план.
По словам заместителя директора ООО "ВМГ ВудАрт" Дмитрия Голубева, к выпуску продукции (столы и стулья) на новом мебельном производстве планируется приступить в 2021 году. Основным ее покупателем будет выступать концерн ИКЕА, который оказывает содействие в финансировании проекта. "В перспективе у нас достаточно большие планы на эту территорию, для их реализации можем вовлечь в оборот земельные участки общей площадью около 100 га, из которых около 58 га уже подготовлены для размещения производств или находится в стадии проектирования", - отметил Дмитрий Голубев.
Проект предусматривает создание вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса первоначальной стоимостью около 100 млн евро. Он рассчитан на период до 2024 года и включает производства технологической щепы, ДСП и мебели из нее. Для его реализации зарегистрировано ООО "ВМГ ВудАрт" в качестве резидента СЭЗ "Витебск". С учетом уровня инфраструктурной подготовки площадки, на которой планируется размещение заводских корпусов, инвестор готов дополнительно организовать выпуск мебели из массива дерева. В результате увеличится до 1 тысячи количество создаваемых рабочих мест по проектам холдинга "ВМГ Групп" в СЭЗ "Витебск". Сейчас инвестор готовит дополнения в действующий бизнес-план.
По словам заместителя директора ООО "ВМГ ВудАрт" Дмитрия Голубева, к выпуску продукции (столы и стулья) на новом мебельном производстве планируется приступить в 2021 году. Основным ее покупателем будет выступать концерн ИКЕА, который оказывает содействие в финансировании проекта. "В перспективе у нас достаточно большие планы на эту территорию, для их реализации можем вовлечь в оборот земельные участки общей площадью около 100 га, из которых около 58 га уже подготовлены для размещения производств или находится в стадии проектирования", - отметил Дмитрий Голубев.
Для обеспечения инфраструктурой производственных планов литовского холдинга, а также повышения инвестиционной привлекательности территории на окраине областного центра, где незанятыми остаются еще около 500 га, администрация СЭЗ "Витебск" планирует нарастить энергетическую мощность площадки и построить дополнительную железнодорожную ветку.
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