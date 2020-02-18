ВВП Беларуси сократился почти на 2%
18.02.2020
Нацстат в январе зафиксировал падение ВВП: по сравнению с первым месяцем прошлого года снижение составило 1,9%.
Объем ВВП в текущих ценах составил почти Br10,4 млрд.
Как сообщалось, одним из ключевых показателей эффективности работы правительства на 2020 год является рост валового внутреннего продукта на 2,8%. По прогнозам, в первом квартале рост ВВП должен составить 0,7% (1,6% в первом полугодии, 2,2% - в январе - сентябре, 2,8% - по итогам года).
Объем ВВП в текущих ценах составил почти Br10,4 млрд.
Как сообщалось, одним из ключевых показателей эффективности работы правительства на 2020 год является рост валового внутреннего продукта на 2,8%. По прогнозам, в первом квартале рост ВВП должен составить 0,7% (1,6% в первом полугодии, 2,2% - в январе - сентябре, 2,8% - по итогам года).
В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% по сравнению с 2018-м.
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