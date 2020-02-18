18.02.2020

В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% по сравнению с 2018-м.





Нацстат в январе зафиксировал падение ВВП: по сравнению с первым месяцем прошлого года снижение составило 1,9%.Объем ВВП в текущих ценах составил почти Br10,4 млрд.Как сообщалось, одним из ключевых показателей эффективности работы правительства на 2020 год является рост валового внутреннего продукта на 2,8%. По прогнозам, в первом квартале рост ВВП должен составить 0,7% (1,6% в первом полугодии, 2,2% - в январе - сентябре, 2,8% - по итогам года).