14.02.2020

К слову, более 80 % продукции отправляется на экспорт. В том числе в Литву, Германию и Бельгию.

По информации Сергея Шуляковского, директора Любанского лесхоза, линия вместе с рубительной машиной обошлась в 321 тыс. евро. При этом линия позволила одновременно и дополнительно переработать определенное количество имеющегося круглого сырья мелкотоварного. И одновременно с установкой рубительной машины позволила получить новый вид продукции – щепа топливная. При этом в текущем году лесхоз планирует выпустить 8 тыс. куб. м пиломатериалов.









Данное оборудование позволяет увеличить объемы производства и сократить количество персонала. Сейчас линия работает в три смены, а должна окупиться через два года.