13.02.2020

Выставка BUDMА – это крупнейший строительный форум на территории Центральной и Восточной Европы, событие, которое объединяет всю строительную отрасль региона. В этом году участие в ней приняли более 800 экспонентов. Свою продукцию представили компании из Польши, Беларуси, России, Германии, Франции,Италии, Испании, Туниса, Литвы, Греции, Грузии, Чехии, Словакии, стран Балканского полуострова, Скандинавии.









Холдинг «Белорусская цементная компания» стал участником 29-й международной строительной выставки BUDMA, которая проходила с 4 по 7 февраля в Познани.Участие в BUDMА 2020 для БЦК стало значительным шагом в освоении рынков Центральной и восточной Европы. На форуме был представлен практически весь ассортимент продукции холдинга. За время работы выставки установлено более сотни деловых контактов. Примечательно, что абсолютное большинство этих контактов – владельцы и руководители строительных компаний. Также во время выставки был презентован Торговый дом Белорусской цементной компании в Польше BKC-Polska Sp. zo.o., который совсем скоро начнет свою работу в Седльце (город в 90 км от Варшавы), сообщает пресс-служба Министерства архитектуры и строительства.«Иными словами, мы заявили о себе на рынке Восточной и Центральной Европы. На сегодня там сложилась довольно парадоксальная ситуация: продукцию с логотипом «БЦК» в регионе знают, а вот что из себя представляет холдинг – нет. Создание собственного и, подчеркну, полноценного представительства позволит потребителям более полно и объективно оценить все выгоды сотрудничества с холдингом. Причем, сотрудничества напрямую. Эту, кстати, мысль (заключение прямых контрактов) высказывали очень многие посетители нашей экспозиции. Также наличие представительства в Польше – это большой плюс для нас, маркетологов. Мы сможем более оперативно и гибко реагировать на изменения рынка, проводить свои исследования, участвовать в локальных форумах», - отметила специалист по маркетингу управления маркетинга и коммерческой стратегии Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Ольга Врублевская. Она также сообщила, что в скором времени начнет свою хозяйственную деятельность Торговый дом Белорусской цементной компании в Калининграде.