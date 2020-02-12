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США рассчитывают поставлять в Беларусь газ через Литву

12.02.2020
Соединенные Штаты Америки рассчитывают в будущем поставлять газ Беларуси, пользуясь Клайпедским терминалом сжиженного природного газа (ТСПГ), заявил новый посол США в Литве Роберт Гилкрист. "Я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый СПГ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Беларусь", - сказал посол в интервью BNS.

На вопрос, ведутся ли сейчас конкретные переговоры о поставках в Беларусь, Гилкрист ответил, что это довольно новая идея, но есть надежда на результат. Посол обсудил этот вопрос в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США и собирается поднять тему на встречах в литовском правительстве.

Альтернативу энергоресурсам из России предложили Беларуси госсекретарь США Майк Помпео, посетивший в феврале Минск, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Правительство Литвы заверило, что готово помочь Минску добиваться замены импорту из РФ. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что Беларусь могла бы покупать газ через Клайпедский терминал, а потом воспользоваться своповой схемой.

"Литва не раз формулировала позицию, что готова помочь Беларуси диверсифицировать энергоресурсы, что способствовало бы снижению доминирования "Газпрома", - говорится в комментарии министра.

По словам Вайчюнаса, еще больше возможностей для импорта газа Минску откроется с начала 2022 года, когда заработает литовско-польский газопровод GIPL.

"Это будет ещё один альтернативный газовый путь для Беларуси, который мог бы снизить энергетическую зависимость от России. Тем более, что после соединения рынков Балтийских стран с европейским рынком можно будет привлечь более крупных поставщиков газа, что, в свою очередь, повысило бы конкуренцию и обеспечивало бы более выгодные цены на газ", - сказал министр.

При этом аналитики отмечают, что Минску сейчас будет очень сложно обеспечить себе альтернативные поставки газа, поскольку поставляющая газ российская государственная компания "Газпром" одновременно контролирует и белорусские трубопроводы.

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