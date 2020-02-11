11.02.2020

Еще одно направление деятельности предприятия – выпуск бортового камня и тротуарной плитки для благоустройства городских улиц, площадей.













В филиале №7 ОАО «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод» освоили выпуск новой продукции.Современная автоматизированная линия российского производителя позволяет полностью исключить ручной труд – требуются лишь конкретная компьютерная программа и нажатие пусковой кнопки. Мощность линии – до 300 кубометров бетона в сутки. Введение в строй нового участка бетонных смесей позволило предприятию создать три рабочих места.– С целью оптимизации управления процессами производства планируем этот участок объединить с участком бортового камня, – сообщил заместитель директора филиала Сергей Петьков. – В его основе – также тяжелый бетон. Дополнительно появятся еще два рабочих места.На новый вид продукции уже есть спрос. В частности, у ООО «Савушкин-Орша», где продолжаются глобальная модернизация и строительство нового цеха.Вообще филиал №7 ОАО «Оршастройматериалы» – крупный производитель изделий из ячеистого бетона (газосиликатные блоки) в Беларуси. Он занимает 90% всего объема выпускаемой предприятием продукции.На рынке строительных материалов предприятие уже более 80 лет. За это время здесь многого добились в области совершенствования производственной базы, работы с заказчиками и покупателями.В настоящее время на предприятии также работает современная линия по производству блоков из ячеистого бетона, которая позволяет выпускать 450 куб. м продукции ежесуточно.– Это современный строительный материал последнего поколения, – отметил Сергей Петьков. – Одним из преимуществ наших блоков является высокотемпературная автоклавная обработка изделий. Это придает высокую устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды (морозостойкость, долговечность).