«Белнефтехим» ведет переговоры с NCOC, KPO и Total о поставках казахстанской нефти
11.02.2020
Концерн "Белнефтехим" на последних переговорах в Нур-Султане о поставках казахстанской нефти в Беларусь провел встречи с компаниями KPO, NCOC, "Тенгизшевройл" (ТШО) и Total, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
"Мы организовывали (переговоры "Белнефтехима" в Нур-Султане - ИФ) с компаниями KPO, Кашаган (NCOC - ИФ), "Тенгизшевройл", Дунга (Total - ИФ) и другими (о поставках нефти из их ресурсов - ИФ)", - сказал Ногаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.
"У нас нет проблем (с белорусской стороной - ИФ). Мы оказываем полное содействие белорусским коллегам в части подписания соглашения (о поставках нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Беларусью - ИФ). Для того, чтобы осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов, мы должны подписать это соглашение, которое регулирует техническую часть поставки - кто будет оператором, какие операции будут", - добавил он.
Беларусь в середине 2019 года начала с Казахстаном переговоры по импорту нефти. В условиях отсутствия контрактов с основными российскими поставщиками из-за разногласий по цене нефти переговоры активизировались с начала этого года. Беларусь рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана.
В октябре 2019 года стороны договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.
В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также заявил, что двустороннее соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.
Между тем, вопрос транспортировки нефти из Казахстана в Беларусь остается нерешенным, так как требуется согласие РФ на ее транзит по магистральным трубопроводам.
Ранее Президент Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок Минску казахстанской нефти. "Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал он.
В свою очередь первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков сообщал, что Казахстан не вел переговоры с Россией о транзите своей нефти в Беларусь через систему трубопроводов, этот вопрос должен решаться между Москвой и Минском самостоятельно.
"Мы организовывали (переговоры "Белнефтехима" в Нур-Султане - ИФ) с компаниями KPO, Кашаган (NCOC - ИФ), "Тенгизшевройл", Дунга (Total - ИФ) и другими (о поставках нефти из их ресурсов - ИФ)", - сказал Ногаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.
"У нас нет проблем (с белорусской стороной - ИФ). Мы оказываем полное содействие белорусским коллегам в части подписания соглашения (о поставках нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Беларусью - ИФ). Для того, чтобы осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов, мы должны подписать это соглашение, которое регулирует техническую часть поставки - кто будет оператором, какие операции будут", - добавил он.
Беларусь в середине 2019 года начала с Казахстаном переговоры по импорту нефти. В условиях отсутствия контрактов с основными российскими поставщиками из-за разногласий по цене нефти переговоры активизировались с начала этого года. Беларусь рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана.
В октябре 2019 года стороны договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.
В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также заявил, что двустороннее соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.
Между тем, вопрос транспортировки нефти из Казахстана в Беларусь остается нерешенным, так как требуется согласие РФ на ее транзит по магистральным трубопроводам.
Ранее Президент Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок Минску казахстанской нефти. "Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал он.
В свою очередь первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков сообщал, что Казахстан не вел переговоры с Россией о транзите своей нефти в Беларусь через систему трубопроводов, этот вопрос должен решаться между Москвой и Минском самостоятельно.
Последние новости рубрики
-
11.02.2020Инфляция в январе чуть-чуть не дотянула до 1%
-
11.02.2020Green Genius построит две биогазовые электростанции в Минской и Гродненской областях
-
11.02.2020«Белнефтехим» ведет переговоры с NCOC, KPO и Total о поставках казахстанской нефти
-
11.02.2020По какой «мировой цене» Беларусь будет покупать в России нефть
-
10.02.2020БМЗ экспортировал арматуру в Польшу через биржу
-
07.02.2020Золотовалютные резервы Беларуси снизились
-
06.02.2020По итогам января в Беларуси ожидается снижение ВВП
-
06.02.2020Компании Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тыс. тонн нефти
-
05.02.2020Беларусь c 15 февраля вводит лицензирование импорта портландцемента
-
04.02.2020«Гомельтранснефть Дружба» приступила к ремонту нефтепроводов
-
03.02.2020«Беллесбумпром» отчитался по экспорту
-
03.02.2020Произведен первый концентрат хлорида калия из руды Петриковского месторождения
-
31.01.2020Внешний госдолг Беларуси вырос
-
31.01.2020Беларусь не смогла договориться с РФ о сверхплановом росте тарифа на транзит нефти
-
30.01.2020В 2020 году в Беларуси должны заработать 64 энергоисточника на местных топливно-энергетических ресурсах (ТЭР)
Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006