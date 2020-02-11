11.02.2020

- Да, 100%.





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Нефтяную тему 9 февраля прокомментировал первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой, который сообщил журналистам, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке (и российская сторона с этим согласилась).- Две составляющие: это цена между компаниями - чистая, без премии, и та пошлина, которая есть по условиям российского налогового маневра на сегодняшний день. Суммарно - это минус 17% к той котировке, которую мы видим на Brent, и все остальное.- Да. Добавляя премию, россияне хотят эту цену увеличить.- Сейчас вот Гуцериев (группа компаний "Сафмар" российского предпринимателя Михаила Гуцериева, которая осуществляет поставки нефти в Беларусь. - Прим. БЕЛТА) не добавляет, поставляет без премии.- Да. Сейчас очень сложно сказать. Там море нюансов. У них там у всех разные скважины, месторождения - тяжелые, легкие, логистика разная, доступы разные, порты перевалки, фрахты…Они же поставляют на западные рынки тоже по формуле этого чистого нетбэка. Это международная методика. Мы говорим: примените эту методику к нам, вот как вы осуществляете ценообразование при поставках на Запад, давайте так же делать и для Беларуси. Они "дрались" еще за эту премию. Сейчас не знаю. Может, после переговоров, если не будет жесткого давления…И плюс средние и мелкие компании не имели доступа к трубе, они транзитную декларацию в принципе не могли получить для поставок в Беларусь. Если они посчитают, что им везти куда-то непонятно что (у них не те объемы) и им проще в трубу зайти и не связываться с танкерами или чем-то еще, им будет выгодно (договориться о поставках в Беларусь. - Прим. БЕЛТА).- Да, это сейчас вопрос переговоров. И мы говорим, что ценообразование должно быть одинаковым по сравнению с западными странами.- Гуцериев же поставляет.- Так если этих "капель" будет много. Это и крупным компаниям может быть выгодно. Понятно, что, может, не те объемы уже будут, как раньше, но это объемы, которые обеспечат внутренний рынок, какие-то минимальные экспортные контракты.- Да. И доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний.- Там из-за барреля она плавает, пошлина сама прыгает… Близко - 83-85%.