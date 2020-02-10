10.02.2020

Продукцию Белорусского металлургического завода экспортировали в Польшу через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).





"Результаты торговых сессий говорят о заинтересованности польских компаний в закупке белорусского арматурного проката. Ожидается, что биржевой экспорт продукции БМЗ в эту страну будет расти, - подчеркнули в БУТБ. - По мере увеличения интереса покупателей торги будут проводиться еженедельно по четвергам".





"По итогам двух торговых сессий (в декабре и январе) на рынок Польши реализовано 2 тыс. т стальной арматуры производства БМЗ на сумму 731 тыс. евро", - отметили в пресс-службе биржи.Торги организованы для повышения объемов и эффективности экспорта белорусских металлоизделий в Польшу. Для обеспечения конкурентной среды на биржевые торги арматурой привлечены крупнейшие польские потребители этой продукции.