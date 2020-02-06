Компании Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тыс. тонн нефти
06.02.2020
«100 тысяч тонн будет поставлено по железной дороге, 350 тысяч — по трубе», — сообщает tut.by ссылаясь на информацию из «Сафмара». Поставки будут осуществлены с премией, сказал источник, знакомый с условиями контракта.
Ранее президент «Транснефти» (управляет нефтепроводом «Дружба») Николай Токарев сообщил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок нефти на февраль составляет 250 тысяч тонн. До этого данную цифру озвучивала и сама группа «Сафмар».
В январе компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 500 тысяч тонн, сообщил ее представитель.
В первом квартале компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, планировали поставить 750 тысяч тонн. Но уже в январе-феврале они могут перекрыть поставки.
Ранее президент «Транснефти» (управляет нефтепроводом «Дружба») Николай Токарев сообщил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок нефти на февраль составляет 250 тысяч тонн. До этого данную цифру озвучивала и сама группа «Сафмар».
В январе компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 500 тысяч тонн, сообщил ее представитель.
В первом квартале компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, планировали поставить 750 тысяч тонн. Но уже в январе-феврале они могут перекрыть поставки.
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