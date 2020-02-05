05.02.2020

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Постановлением Совета Министров №67 от 3 февраля 2020 года Беларусь вводит на полгода лицензирование импорта портландцемента. Документ официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.В течение полугода портландцемент будет импортироваться из-за пределов ЕАЭС по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.