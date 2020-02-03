«Беллесбумпром» отчитался по экспорту

03.02.2020

Предприятия «Беллесбумпрома» в 2019 году экспортировали продукции на 578,6 млн долларов, что на 3,6% больше, чем в 2018 году, сообщила пресс-служба концерна.



На внешние рынки организации отрасли поставили почти 70% от общего объема произведенной продукции. Ассортимент экспорта насчитывает около 80 товарных позиций. Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимают различные древесные плиты (161 млн долларов), мебель (124 млн долларов), бумага и картон (85,3 млн долларов), фанера (64 млн долларов) и целлюлоза (53,2 млн долларов).



География поставок охватила 69 стран. Среди них как традиционные для предприятий концерна рынки соседних государств, так и географически отдаленные, но при этом перспективные рынки. Например, такие как Китай, куда в 2019 году отгружено продукции на 49,2 млн долларов, что в 3,3 раза больше, чем в 2018 году. Планомерно растет экспорт в Израиль, Иран, ОАЭ и Португалию.



Увеличиваются поставки и в страны Европы. Так, экспорт в Финляндию вырос более чем в 10 раз, в Австрию почти в 3 раза, в Люксембург – в 1,3 раза.



Наиболее крупным рынком сбыта для предприятий концерна сохраняется Российская Федерация, куда поставлено продукции на 185,4 млн долларов США, что составляет 32% от общего объема экспорта. На второй позиции – рынок Польши (89,8 млн долларов), на третьей – Украины (59,8 млн долларов).