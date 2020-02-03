03.02.2020

С ноября 2019 года в руднике Петриковского месторождения калийных солей в Гомельской области ведется добыча сильвинитовой руды, а с декабря прошлого года начаты пуско-наладочные работы на флотационной обогатительной фабрике. Запущены в работу отделения измельчения, флотации, фильтрации, сгущения и складирования отходов.





Как сообщила пресс-служба "Беларуськалия", 30 января в дневную смену произведен первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды добытой на Петриковском месторождении.

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Процесс извлечения полезного компонента из руд, реализованный в промышленных масштабах, является ключевым моментом всего проекта строительства горно-обогатительного комплекса.Следует отметить, что руда Петриковского месторождения имеет более сложный состав, чем сильвинит, перерабатываемый на обогатительных фабриках в Солигорске. ОАО «Белгорхимпром» была разработана технология флотации калийно-магниевых солей. Сегодня эффективность этой технологии подтверждена на практике.Пуско-наладочные работы планируется завершить к маю 2020 года и в дальнейшем перейти к работе сильвинитовой обогатительной фабрики в режиме полного технологического цикла с выпуском продукции. Планом производства предусмотрено до конца 2020 года произвести не менее 100 тысяч тонн калийных удобрений.