20.01.2020

В дальнейшем предполагается расширять ассортимент и присутствие предприятия на международных рынках, в первую очередь, в странах Южной Европы, Ближнего Востока и Африки. Детские игрушки торговой марки "Полесье" на сегодня уже известны покупателям 68 стран мира. Новое же предприятие позволит поставлять продукцию в страны, куда ранее это было затруднительно из-за сложной логистики.





Совместное турецко-белорусское предприятие по выпуску пластмассовых игрушек Polesie TR открылось в городе Синоп.Новое предприятие разместилось на площади 16 тыс. кв.м. В производственном цеху установлено современное оборудование, технический запуск которого состоялся в конце октября 2019 года. Организованы сборочное производство, склады полуфабрикатов и готовой продукции. Первая продукция уже сертифицирована и в середине декабря отгружена потребителям. С этого момента коллектив вышел на устойчивую круглосуточную работу и насчитывает 157 человек.На торжественной церемонии открытия предприятия присутствовали руководство местной власти, заместители министров торговли и внутренних дел Турции, депутаты Великого национального собрания Турции, посол Беларуси, представитель БелТПП в Турции, соучредители предприятия с турецкой стороны, руководство СООО "ПП Полесье" и многочисленные гости.Посол Виктор Рыбак подчеркнул, что открытие названного совместного предприятия является первым знаковым инвестиционным проектом после состоявшихся в апреле 2019 года в Анкаре переговоров на высшем уровне между президентами Александром Лукашенко и Реджепом Тайипом Эрдоганом.