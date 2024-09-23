03.06.2024

ID-карта выдается гражданину сроком на 10 лет. Одновременно с ее выдачей выпускается сертификат открытого ключа на тот же срок. Для авторизации в личном кабинете плательщика с использованием ID-карты потребуется установить и настроить программное обеспечение "Клиентская программа (КП)" (приложение NTClientSoftware).