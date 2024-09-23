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Индивидуальные предприниматели должны будут предоставлять налоговые декларации в электронном виде

03.06.2024
В Беларуси с 1 июля для всех индивидуальных предпринимателей вводится обязанность по предоставлению налоговых деклараций (расчетов) в виде электронного документа. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Как уточнили в министерстве, речь идет о документе в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, которые подтверждаются применением сертифицированных средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) с использованием при проверке ЭЦП открытых ключей организации или физического лица, подписавших этот электронный документ. Таким образом, индивидуальным предпринимателям необходимо получить сертификат открытого ключа, изданный государственной системой управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Беларуси (ГосСУОК).

В МНС обратили внимание, что при наличии идентификационной карты (ID-карты) индивидуальный предприниматель может работать в личном кабинете плательщика и направлять различные электронные документы без дополнительного использования атрибутного сертификата.

ID-карта выдается гражданину сроком на 10 лет. Одновременно с ее выдачей выпускается сертификат открытого ключа на тот же срок. Для авторизации в личном кабинете плательщика с использованием ID-карты потребуется установить и настроить программное обеспечение "Клиентская программа (КП)" (приложение NTClientSoftware).

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