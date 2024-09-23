В Минском технопарке появился новый завод
22.05.2024
На территории Минского городского технопарка появилось предприятие, специализирующееся на легких стальных тонкостенных конструкциях, которые сейчас применяются для реконструкции корпусов «МотоВелоЗавода». Об этом в программе «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал генеральный директор «Минскстроя» Александр Терехов.
— Сегодня технопарк — это очень масштабная стройка. Ее сложность заключается в том, что она выполняется без остановки основного производства, продолжается выпуск продукции, — отметил А. Терехов. — Несколько корпусов уже введено в эксплуатацию, а всего их там более десятка. Это огромные площади. На этой территории запускается производство полного цикла по изготовлению велосипедов. Также открыли новое предприятие «ЕвроСтройСтандарт», специализирующееся на изготовлении легких стальных тонкостенных конструкций. Учредители — УКС Мингорисполкома и «Минскстрой». Мы старались ускорить возведение этого завода, поскольку стальные тонкостенные конструкции уже применяются для строительства и реконструкции корпусов мотовелозавода. Думаю, у этого производства очень большое будущее, ведь немало объектов сегодня уже проектируется с учетом использования этой инновационной для Минска технологии.
По словам А. Терехова, применять такие конструкции можно при возведении как арт-объектов, так и четырехэтажных зданий.
— Сегодня технопарк — это очень масштабная стройка. Ее сложность заключается в том, что она выполняется без остановки основного производства, продолжается выпуск продукции, — отметил А. Терехов. — Несколько корпусов уже введено в эксплуатацию, а всего их там более десятка. Это огромные площади. На этой территории запускается производство полного цикла по изготовлению велосипедов. Также открыли новое предприятие «ЕвроСтройСтандарт», специализирующееся на изготовлении легких стальных тонкостенных конструкций. Учредители — УКС Мингорисполкома и «Минскстрой». Мы старались ускорить возведение этого завода, поскольку стальные тонкостенные конструкции уже применяются для строительства и реконструкции корпусов мотовелозавода. Думаю, у этого производства очень большое будущее, ведь немало объектов сегодня уже проектируется с учетом использования этой инновационной для Минска технологии.
По словам А. Терехова, применять такие конструкции можно при возведении как арт-объектов, так и четырехэтажных зданий.
— Столичный технопарк — это целый хаб, включающий в себя именно производственные площадки. Это огромные участки, где разместятся и промышленные предприятия, и инновационные производства. Практически на каждый квадратный метр уже есть претендент, — рассказал гендиректор «Минскстроя». — Один из корпусов будет отдан для научных нужд, где эти научные изыскания будут сразу претворяться в жизнь.
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