Утвержден Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
18.07.2023
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Документом объединены и систематизированы нормативные предписания, содержавшиеся в различных актах законодательства.
Кодексом предоставлено право областным, Минскому городскому исполкомам на принятие решений по размещению на территории соответствующей области, города Минска объектов с отступлением от утвержденной градостроительной документации при условии соблюдения установленных законодательством требований и ограничений.
Упрощен процесс строительства для разных категорий объектов. В частности, определены случаи, когда разработка проектной документации не является обязательной или осуществляется в сокращенном объеме, оптимизирован порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов, введен уведомительный принцип в отношении производства строительно-монтажных работ.
Регламентированы вопросы приостановления строительства объектов и принятия решений об их консервации.
Закреплена возможность добровольного страхования при осуществлении архитектурной и строительной деятельности.
Документом объединены и систематизированы нормативные предписания, содержавшиеся в различных актах законодательства.
Кодексом предоставлено право областным, Минскому городскому исполкомам на принятие решений по размещению на территории соответствующей области, города Минска объектов с отступлением от утвержденной градостроительной документации при условии соблюдения установленных законодательством требований и ограничений.
Упрощен процесс строительства для разных категорий объектов. В частности, определены случаи, когда разработка проектной документации не является обязательной или осуществляется в сокращенном объеме, оптимизирован порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов, введен уведомительный принцип в отношении производства строительно-монтажных работ.
Регламентированы вопросы приостановления строительства объектов и принятия решений об их консервации.
Закреплена возможность добровольного страхования при осуществлении архитектурной и строительной деятельности.
Документом предусматривается формирование единой информационной среды в строительной отрасли, в том числе ведение градостроительного кадастра в электронной форме.
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