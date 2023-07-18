18.07.2023

Документом предусматривается формирование единой информационной среды в строительной отрасли, в том числе ведение градостроительного кадастра в электронной форме.





Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.Документом объединены и систематизированы нормативные предписания, содержавшиеся в различных актах законодательства.Кодексом предоставлено право областным, Минскому городскому исполкомам на принятие решений по размещению на территории соответствующей области, города Минска объектов с отступлением от утвержденной градостроительной документации при условии соблюдения установленных законодательством требований и ограничений.Упрощен процесс строительства для разных категорий объектов. В частности, определены случаи, когда разработка проектной документации не является обязательной или осуществляется в сокращенном объеме, оптимизирован порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов, введен уведомительный принцип в отношении производства строительно-монтажных работ.Регламентированы вопросы приостановления строительства объектов и принятия решений об их консервации.Закреплена возможность добровольного страхования при осуществлении архитектурной и строительной деятельности.