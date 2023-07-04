04.07.2023

По словам министра, на ИННОПРОМе будут презентованы беспилотный трактор, БЕЛАЗ на газу со значительной долей локализации, а также новые разработки в области станкостроения. "В выставке примут участие более 50 предприятий Минпрома. В рамках ИННОПРОМа только предприятиями Министерства промышленности будут подписаны контракты на сумму более $150 млн, и работа ведется дальше", - заключил глава Минпрома.





Участие в выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге может принести белорусским предприятиям Министерства промышленности контракты на $150 млн. Об этом рассказал министр промышленности Александр Рогожник.В этом году Беларусь выступает на ИННОПРОМе в качестве страны-партнера, а общая экспозиция занимает более 3 тыс. кв.м. "На выставке будут представлены основные производители в сфере машиностроения - МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ и ряд других компаний. Также широко будет представлено станкостроение, микроэлектроника и много других производителей нашей современной техники", - рассказал Александр Рогожник.Беспилотный, тропический и электротрактор. Что МТЗ представит на ИННОПРОМе