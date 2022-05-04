04.05.2022

Поставки в ЕС принесли Беларуси 8% от ее общей выручки от экспорта калия в размере 2,4 млрд долларов в 2020 году согласно данным на сайте национального статистического комитета, пишет агентство Bloomberg.





Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении "Беларуськалия" и НПЗ "Нафтан".Также санкции предложено ввести и Белорусской калийной компании, в рамках шестого пакета мер, который государства-члены обсудят сегодня.