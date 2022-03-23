23.03.2022

Рост экономики нарастающим итогом резко замедлился. Это говорит о сокращении ВВП – впервые после длительного перерыва. В S&P говорят, что спад углубится.





В 2021 году в Беларуси не было месяцев, когда падал реальный ВВП. Реальный ВВП – это валовой внутренний продукт, оцененный в ценах сопоставимого года, то есть с поправкой на рост цен в экономике. На позитивной ноте начался и 2022 год. За январь по оперативным оценкам властей реальный ВВП вырос на 2,7%. Таковы первые оценки Белстата, которые еще будут откорректированы в течение года. Однако картина существенно изменилась уже в феврале. Согласно расчетам на официальных данных реальный ВВП за месяц сократился к 2021 году на 0,4% и это первое падение национальной экономики за много месяцев подряд.





Снижение ВВП можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, с февраля Литва прекратила транзит белорусских калийных удобрений через свою территорию. Это могло дать негативные эффекты на оптовую торговлю, транспортные перевозки, добычу калийной руды и производство из нее удобрений.

Во-вторых, 24 февраля стартовал крупномасштабный конфликт на территории Украины. До этого украинские соседи были вторыми по оборотам торговыми партнерами Беларуси. Основным экспортным товаром были нефтепродукты, произведенные из российской нефти. Также через украинские порты на Черном море шел немалый транзит белорусских товаров на внешние рынки. С рубежа зимы – весны по понятным причинам эта перевалка грузов обнулилась. С учетом проблем транзита через порты стран Балтии единственной крупной альтернативой стали поставки на российское направление.





На уровне областей и Минска аналогом ВВП выступает ВРП – валовой региональный продукт. По итогам 2 месяцев 2022-го индексы ВРП уменьшились к январю у всех территорий, кроме Гродненской области. За февраль наибольшее падение ВРП зафиксировано в Минской (около 2,2%) и Гомельской (около 1,7%) областях. Вероятные причины этого снижения описаны выше. В позитиве осталась Гродненская область с +2% прироста ВРП за февраль.





На уровне отраслей экономики отрицательный вклад в динамику февраля внесли энергосектор (минус 5,3-5,5% к 2021 году), строительство (минус 5,7-5,9%), транспорт и логистика (минус 3,8-4%). Эти три сферы вместе взятые отобрали у февральского ВВП примерно 0,7 п.п. прироста. Среди лидеров экономики пока остаются торговые предприятия. Их добавленная стоимость в феврале выросла к 2021 году на 4,3-4,5%, что ускорило динамику ВВП за месяц примерно на 0,4 п.п. В марте позитив по торговле с высокой вероятностью сохранится – по крайней мере в ритейле. Это связано с ажиотажным спросом на потребительские товары после ослабления белорусского рубля к доллару и евро.





Каковы прогнозы на перспективу? Рейтинговое агентство S&P на днях сообщило о своей оценке ВВП Беларуси. По базовому сценарию агентства ВВП упадет на 15% в 2022 году и на 5% в 2023-м.