«Планируется добыть в 2022 году 1,8 млн т нефти», - «Белоруснефть»
03.03.2022
"Белоруснефть" планирует добыть в 2022 году 1,8 млн т нефти. Такую цифру озвучил начальник нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" Сергей Ласица.
На предприятии отметили: каждый год компания увеличивает объемы добычи. "В 2022 году планируем добыть 1 млн 800 тыс. т нефти. И если в предыдущие периоды мы планомерно наращивали объемы по 20 тыс. т в год, то сейчас должна быть взята планка в 70 тыс. т к плану 2021 года", - отметил Сергей Ласица.
В "Белоруснефти" называют увеличение добычи на 70 тыс. т нефти в год отправной точкой для нового этапа добычи нефти в регионе.
Белорусские нефтяники разрабатывают в том числе и запасы, которые раньше считались недоступными или нерентабельными. Это стало возможным благодаря современным технологиям бурения скважин и освоения сложных, нетрадиционных, ультранизкопроницаемых коллекторов.
Компания продолжает и масштабные работы по оценке потенциала и перспектив освоения углеводородов в породах кристаллического фундамента Припятского прогиба, по изучению нетрадиционных низкопроницаемых пород-коллекторов.
На предприятии отметили: каждый год компания увеличивает объемы добычи. "В 2022 году планируем добыть 1 млн 800 тыс. т нефти. И если в предыдущие периоды мы планомерно наращивали объемы по 20 тыс. т в год, то сейчас должна быть взята планка в 70 тыс. т к плану 2021 года", - отметил Сергей Ласица.
В "Белоруснефти" называют увеличение добычи на 70 тыс. т нефти в год отправной точкой для нового этапа добычи нефти в регионе.
Белорусские нефтяники разрабатывают в том числе и запасы, которые раньше считались недоступными или нерентабельными. Это стало возможным благодаря современным технологиям бурения скважин и освоения сложных, нетрадиционных, ультранизкопроницаемых коллекторов.
Компания продолжает и масштабные работы по оценке потенциала и перспектив освоения углеводородов в породах кристаллического фундамента Припятского прогиба, по изучению нетрадиционных низкопроницаемых пород-коллекторов.
В северной структурной тектонической зоне завершены работы на Салтановском участке. Приступили к новому уникальному по своей сложности проекту на Речицкой площади. На 2022 год сформирована программа по разбуриванию петриковской залежи Речицкого месторождения. Новые горизонтальные скважины с протяженностью ствола до 2 км после освоения по технологии Plug&Perf должны принести более 100 тыс. т добытой нефти.
БЕЛТА
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