01.11.2021

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2021 г. № 70 установлена расчетная норма рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочей недели 2022 года.





Расчетная норма рабочего времени на 2022 год при полной норме его продолжительности составит:

- для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2037 часов;

- для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2038 часов.





Расчетная норма рабочего времени на 2022 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для:

- пятидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 7 часов;

- шестидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу – 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 6 и 4 часа соответственно.



