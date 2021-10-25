25.10.2021

Во вторник 26 октября в Минске в Футбольном манеже откроется 27-я по счету международная выставка "Деревообработка".





В работе выставки примут участие около 100 компаний из Беларуси, Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Литвы, Латвии, Швеции. Более 50% участников – зарубежные представители, сообщили в компании-организаторе "Минскэкспо".





Экспоненты представят оборудование и технологии для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В рамках выставки пройдет специализированный салон "Биоэнергетика".





Экспозиция будет работать с 26 по 29 октября.