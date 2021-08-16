16.08.2021

Таким образом, объемы импорта увеличились на более чем 1 млрд кубов. Беларусь является крупнейшим покупателем «газпромовского» газа на постсоветском пространстве и входит в четверку его важнейших потребителей в мире. Впереди нашей стране по объему импорта в первом полугодии 2021 года были только Германия, Турция и Италия.





Согласно отчету «Газпрома», в первом полугодии этого года Беларусь импортировала 10,075 млрд кубометров газа.