28.07.2021

Во вторник 27 июля на энергоблоке № 2 Белорусской АЭС началась «горячая» обкатка реакторной установки.







В процессе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям проектной документации, включая соответствие нормам безопасности при эксплуатации. Все основное и вспомогательное оборудование и системы РУ испытываются при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура РУ достигает 280 С°, а давление - 160 атмосфер (более 165,3 кгс/см2).





«Этап «горячей» обкатки проверяет работу основного и вспомогательного оборудования блока, систем реакторной установки в проектных режимах эксплуатации, за исключением загрузки ядерного топлива, подачи пара на турбину и выдачу электроэнергии в сеть, - пояснил суть предстоящего процесса вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО «АСЭ» Виталий Полянин. - Главной целью данного этапа является подтверждение готовности оборудования и систем к этапу «Энергетический пуск» и безопасной эксплуатации блока в течение всех предусмотренных проектом 60 лет».









Кроме тестирования оборудования первого контура (реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, главного циркуляционного трубопровода и др.) специалисты также проведут испытания систем безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора.