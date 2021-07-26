26.07.2021

За первую половину 2020 года данная доля была равна 60,6%, 2019-го — 61,7%, 2018-го — 63,2%, 2017-го — 65,3%, 2016-го — 66%, 2015-го — 69,5%, 2014-го — 70,4% и 2013-го — 71,5%.





Хорошо заметно постоянное падение удельного веса отечественных товаров в товарообороте торговли. Это значит, что белорусы все реже склонны выбирать «родные» товары на полке при наличии альтернативы.





Отдельно по товарам продовольственной и непродовольственной группы тенденции аналогичны — доля отечественной продукции падает, доля импорта нарастает. В глазах потребителя импортные товары выиграют конкуренцию у белорусских по соотношению «цена — качество».





При этом характерно, что доля продтоваров снижается медленнее, чем доля непродовольственной продукции. Если удельный вес белорусских продтоваров за 2013—2021 гг. упал с 82,8% до 76,4%, то по иным товарам — сократился с 55,9% до 40,1%. Логичное объяснение в данном случае выглядит так. Многие продтовары относятся к скоропортящимся и их нет смысла ввозить в Беларусь в нарастающих количествах. Это относится прежде всего к товарам хлебобулочной и мясомолочной группы.





С другими товарами ситуация не такая позитивная для отечественных производителей. Например, за 6 месяцев доля товаров из Беларуси в продажах свежих фруктов и орехов составила всего 8,5%, легковых автомобилей — 11,2%, рыбы — 12,8%, стиральных машин — 13,6%, телевизоров — 14,3%, растительного масла — 15,8%.