Китайская компания собирается инвестировать в белорусскую деревообработку

21.07.2021

Реализовать инвестиционный проект в сфере деревообработки планирует аккредитованный на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) крупный китайский импортер пиломатериалов – Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development.



О намерении инвестировать в белорусскую деревообработку и развивать свой бизнес в Беларуси заявил в ходе визита в центральный офис БУТБ генеральный директор китайской компании Жань Яньцзюнь, сообщила пресс-служба БУТБ.



«Наша компания занимается поставками лесопродукции на рынок Китая, причем в достаточно крупных объемах. Например, в прошлом году мы импортировали из Европы, Новой Зеландии, Северной и Южной Америки более миллиона кубометров лесоматериалов. Поставки из Беларуси пока не очень большие – около 15 тысяч кубометров, но нам очень интересен ваш рынок. Поэтому в планах нашей компании не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать в Беларуси собственное производство. Сейчас я еще не готов сказать, что это будет: «greenfield»-проект или производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Для нас главное, чтобы выпускаемая нами продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене. Разумеется, и приобретать сырье, и реализовывать готовый продукт мы намерены исключительно через биржевую площадку», – рассказал руководитель Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development.

