14.07.2021

Филиал №7 "Сморгоньсиликатобетон" ОАО "Красносельскстройматериалы" начал поставлять в Румынию газосиликатные блоки.

Чистая прибыль филиала №7 "Сморгоньсиликатобетон" за январь - июнь 2021 года составила Br284 тыс., а рентабельность продаж - плюс 6,5%.





Всего за апрель - июнь на рынок Румынии было поставлено 5550 куб.м блоков.Как сообщили в Белорусской цементной компании, за первое полугодие филиал №7 реализовал потребителям более 116 тыс. куб.м блоков из ячеистого бетона, в том числе 52 тыс. куб.м изделий - на экспорт. Силикатного кирпича за рубеж поставлено 4,5 млн шт., что составляет более 43% от общего объема его производства. Сейчас практически вся продукция выпускается для реализации на экспорт, отметили на предприятии. Так, например, в июне производство продукции за рубеж составило 80% от всего объема производства.