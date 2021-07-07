Условия выплаты по чекам Tax Free компании Global Blue в Беларуси изменились

06.07.2021

"С 29 июня 2021 года по решению компании Global Blue, к оплате принимаются только те формы, на которых стоит таможенный штамп той страны, в которой была выдана форма, и все формы, на которых стоит польский таможенный штамп", говорится в сообщении Технобанка.



Чек Такс Фри (Tax Free) — это документ, выдаваемый при покупке товара в иностранном государстве, который даёт право вернуть уплаченный НДС.

