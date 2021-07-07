07.07.2021

Как сообщалось, в 2020 году ЗВР Беларуси упали на 20,5% - до $7,47 млрд после роста на 31,2% в 2019 году. В связи с плановым погашением внешних и внутренних обязательств в инвалюте в 2021 году НББ прогнозирует снижение ЗВР к концу года до $6 млрд.





Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 июля 2021 года составили $7 млрд 409,3 млн, сократившись с начала года на 0,8%, или на $59,2 млн, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ).За июнь ЗВР упали на 4,6% (на $353,8 млн) после двухмесячного периода роста – на 6,7% в мае и на 4,9% в апреле. В первом квартале ЗВР снизились на 7,1%.НББ объяснил снижение ЗВР в июне плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в инвалюте на $240 млн и уменьшением стоимости монетарного золота. Поддержанию уровня резервов в июне способствовало поступление инвалюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения валютных средств Минфином.В пресс-релизе НББ не упоминает покупку валюты на бирже, которая в мае стала основным фактором роста резервов.В первом полугодии власти Беларуси выплатили по валютным обязательствам более $1,54 млрд.