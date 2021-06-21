Восемь белорусских предприятий попали в санкционный список ЕС

21.06.2021

ЕС принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий.



В санкционный список ЕС попали компании МАЗ, БелАЗ, «Белаэронавигация», Bremino Group, Globalcustom, «Новая нефтяная компания», Logex и Sohra, сообщает «Радыё Свабода».

