ЕС введет санкции против 7 белорусских компаний и 78 человек
16.06.2021
Члены комитета постоянных представителей стран Евросоюза 16 июня согласуют четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.
"Санкции будут включать заморозку счетов и запрет на въезд в ЕС и коснутся 78 лиц и семи организаций. Еще одна организация будут добавлена в список позже", - сообщил брюссельский журналист RFE/RL Рикард Йозвяк.
Новый пакет санкций вступит в силу после того, как его утвердит Совет ЕС. Это может произойти уже 21 июня – на заседании руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, которое пройдет в Брюсселе.
Напомним, Евросоюз уже трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года.
"Санкции будут включать заморозку счетов и запрет на въезд в ЕС и коснутся 78 лиц и семи организаций. Еще одна организация будут добавлена в список позже", - сообщил брюссельский журналист RFE/RL Рикард Йозвяк.
Новый пакет санкций вступит в силу после того, как его утвердит Совет ЕС. Это может произойти уже 21 июня – на заседании руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, которое пройдет в Брюсселе.
Напомним, Евросоюз уже трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года.
В общей сложности в ограничительных списках – 55 фамилий белорусских граждан в том числе А.Лукашенко. Санкции также затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания).
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