16.06.2021

"В мае по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на табачные изделия (на 0,3%), лекарственные препараты (на 0,7%), автомобильное топливо (на 1,1%), а также на медицинские услуги (на 0,5%). Цены на водку снизились на 0,4%". – говорится в сообщении.







Сильнее всего за последние 12 месяцев в Беларуси подорожали товары критического импорта, сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли."За прошедшие 12 месяцев наибольший прирост цен сохраняется на товары критического импорта: масло растительное подорожало на 56,5% (49,8% в апреле) и, как следствие, майонез – на 28,8% (21,9% в апреле). Продолжается рост цен на медикаменты – 22,1% в годовом выражении (на фоне отмены льготной ставки НДС в начале года) и мясо и мясопродукты – 9,1% (из-за удорожания сырья, используемого при производстве)", - отметили в МАРТ.В то же время фиксируется замедление прироста цен на обувь – до 4,9% (5,7% в апреле) и моющие синтетические средства – до 8,7% (9,2% в апреле)."За месяц наибольший прирост цен отмечается на картофель – 11,5% (поступление в продажу картофеля нового урожая), фрукты – 5,3% (во многом за счет удорожания плодов цитрусовых на 4,9% ввиду снижения их урожая в стране-производителе на фоне неблагоприятных погодных условий), а также мясо и мясопродукты – 1,5%, в том числе на свинину (кроме бескостного мяса) – на 2,7%, свинину бескостную – на 4,3%", - сообщили в МАРТ.Снизились цены на синтетические моющие средства (на 0,3%), телевизоры (на 0,8%), а также туристические услуги (на 6,5%) – на фоне укрепления белорусского рубля к корзине валют; яйца куриные (на 0,6%) и овощи (на 7,2%), в том числе помидоры – на 10,9%, огурцы – на 38,1% – под влиянием сезонного характера изменения цен, подчеркнули в МАРТ.На товары, цены на которые регулируются государством, рост в годовом выражении составил 9,4%.