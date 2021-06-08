08.06.2021

В новом эксперименте, описывающем явление, ученые показали, что они могут использовать получаемый электроток для запуска реакции, известной как окисление спирта – органической химической реакции, которая важна в химической промышленности.





Материал, сделанный из углеродных нанотрубок, может генерировать ток, поглощая энергию из окружающей среды. Инженеры Массачусетского технологического института придумали новый способ получения электричества, сообщается на сайте учебного заведения.Эксперты использовали крошечные углеродные частицы, которые могут создавать ток, просто взаимодействуя с окружающей их жидкостью. По их словам, жидкость, органический растворитель, вытягивает электроны из частиц, генерируя ток, который может быть использован для управления химическими реакциями или для питания микро- или наноразмерных роботов.Открытие позволяет заниматься электрохимией без проводов. Оно стало результатом исследований углеродных нанотрубок – полых трубок, состоящих из решетки атомов углерода, которые обладают уникальными электрическими свойствами."Этот механизм новый, и этот способ получения энергии совершенно новый. Эта технология интересна, потому что все, что вам нужно сделать, это пропустить растворитель через слой частиц", – рассказал Майкл Страно, профессор химического машиностроения Carbon P. Dubbs в Массачусетском технологическом институте.