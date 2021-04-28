28.04.2021

Всего РФ поставляет на НПЗ, которым владеет «Белнефтехим», 5,5 миллиона баррелей нефти в месяц. Ожидается, что теперь объемы будут перенаправлены для экспорта в морские порты.





Российские нефтяные компании могут приостановить поставки в Беларусь из-за возобновления санкций США в отношении «Белнефтехима» и входящих в него госпредприятий.По данным источников Reuters, российские компании не затронуты этим напрямую, но обеспокоены тем, что их могут наказать, если они продолжат вести дела с Минском.Указывается, что в мае «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не будут поставлять сырье на «Нафтан», производственная мощность которого составляет около 200 тысяч баррелей в сутки.