28.04.2021

Также пересмотрены бюджеты прожиточного минимума для некоторых групп населения.





Для трудоспособного населения БМП с 1 мая составит 303,53 рубля (ранее – 290,71), пенсионеров – 207,06 рубля (ранее – 199,17), студентов – 263,15 рубля (ранее – 252,94), детей до 3 лет – 174,51 рубля (ранее – 168,46), дети от трех до шести лет – 241,29 рубля (ранее – 232,93) , дети от шести до 18 лет – 294,36 рубля (ранее – 283,65).

С 1 мая в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (БПМ), говорится в постановлении министерства труда и социальной защиты от 21 апреля 2021 года № 28.Новые размеры БПМ установлены с 1 мая по 31 июля 2021 года и равен 273,27 белорусских рублей, ранее он составлял 262,87 рублей.