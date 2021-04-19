В Пинском районе будут перерабатывать пластиковые бутылки
19.04.2021
К концу этого года в городской поселок Логишин Пинского района со всей Брестской области начнут свозить пластиковые ПЭТ-бутылки для дальнейшей утилизации. Именно здесь построят новый завод по переработке вторсырья, пишет onlinebrest.by.
В Беларуси рынок по переработке ПЭТ-бутылок сегодня занимает только могилевский «РеПлас-М», куда поступает 90% собранных в стране бутылок.
Строительство аналогичного завода на Брестчине в прошлом году инициировал «Концерн Брестмясомолпром». Он выступает основным инвестором проекта. Реализовать его доверили пинскому ООО «Экопродшина», которое занимается утилизацией бывших в употреблении автомобильных шин.
По словам директора Владимира Голышака, опыт создания перерабатывающего производства у них уже есть.
«Наше предприятие официально начало работу с апреля прошлого года. За это время мы наработали свою клиентскую базу, заключили более 200 договоров с юридическими лицами на сдачу шин для дальнейшей утилизации. Кроме того, в городе и районе создано семь площадок для сбора б/у покрышек у физических лиц на бесплатной основе. В месяц это составляет порядка 20-25% от общего количества принятого на переработку сырья, а это 150-160 тонн автомобильной резины».
Строительство завода в Логишине начнется уже в апреле-мае текущего года. Оно будет располагаться на бывшей территории Пинского ПМС на улице Ленина, 6. Проектом предусмотрены строительство здания цеха по переработке и котельной. Всё — европейского уровня.
«Этот завод будет первым и единственным в Брестской области, – рассказывает начальник участка по переработке ПЭТ-бутылок Сергей Глытов. – Проектная мощность линии была рассчитана под сырьевую базу. Изначально мы изучили, сколько службы ЖКХ собирают ПЭТ-тары. По Брестской области сбор составил порядка 1 400 тонн пластиковых бутылок в год. Производительность линии по входящему сырью составит 500 килограммов в час. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить переработку собираемой в области б/у ПЭТ-бутылки».
Каждая бутылка из пластика, выброшенная в окружающую среду, разлагается 400-700 лет. А если соблюдать принцип раздельного сбора, то она может еще получить «второе рождение».
Пластиковые бутылки после вторичной переработки используются как сырье для производства волокна для швейного производства, синтепона, пленки и многих других изделий.
Схема очень проста. Из специального контейнера бутылки попадают на мусороперерабатывающий завод. Там их сортируют и спрессовывают в тюки. Далее доставляют для дальнейшей переработки на завод.
«На первой стадии бутылка будет сортироваться по цветам, – поясняет Сергей Глытов. – Пройдя сортировку, она попадет на механическую переработку. Поскольку ПЭТ-бутылка состоит из нескольких компонентов — собственно бутылка (полиэтилентерефталат), этикетка (как правило полиэтилен) и пробка (полипропилен низкого давления) — в процессе переработки их поделят на фракции. Все будет очищаться от посторонних примесей и загрязнений и измельчаться. В итоге получится ПЭТ-флекс или так называемые «хлопья из пластика». Далее готовая продукция будет упаковывать в большие мешки – «биг-бэги» и реализовываться на экспорт в Россию».
Более глубокая переработка готового ПЭТ-флекса с применением химических реакций или плавлений не предусмотрена. Это значит, что дополнительное воздействие на экологию и окружающую среду перерабатывающее предприятие оказывать не будет. Это беспокоило местных жителей.
На предприятии будет создано 19 рабочих мест.
На реализацию проекта потребуется около Br 2 млн, в том числе порядка Br 900 тыс составит стоимость оборудования.
В Беларуси рынок по переработке ПЭТ-бутылок сегодня занимает только могилевский «РеПлас-М», куда поступает 90% собранных в стране бутылок.
Строительство аналогичного завода на Брестчине в прошлом году инициировал «Концерн Брестмясомолпром». Он выступает основным инвестором проекта. Реализовать его доверили пинскому ООО «Экопродшина», которое занимается утилизацией бывших в употреблении автомобильных шин.
По словам директора Владимира Голышака, опыт создания перерабатывающего производства у них уже есть.
«Наше предприятие официально начало работу с апреля прошлого года. За это время мы наработали свою клиентскую базу, заключили более 200 договоров с юридическими лицами на сдачу шин для дальнейшей утилизации. Кроме того, в городе и районе создано семь площадок для сбора б/у покрышек у физических лиц на бесплатной основе. В месяц это составляет порядка 20-25% от общего количества принятого на переработку сырья, а это 150-160 тонн автомобильной резины».
Строительство завода в Логишине начнется уже в апреле-мае текущего года. Оно будет располагаться на бывшей территории Пинского ПМС на улице Ленина, 6. Проектом предусмотрены строительство здания цеха по переработке и котельной. Всё — европейского уровня.
«Этот завод будет первым и единственным в Брестской области, – рассказывает начальник участка по переработке ПЭТ-бутылок Сергей Глытов. – Проектная мощность линии была рассчитана под сырьевую базу. Изначально мы изучили, сколько службы ЖКХ собирают ПЭТ-тары. По Брестской области сбор составил порядка 1 400 тонн пластиковых бутылок в год. Производительность линии по входящему сырью составит 500 килограммов в час. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить переработку собираемой в области б/у ПЭТ-бутылки».
Каждая бутылка из пластика, выброшенная в окружающую среду, разлагается 400-700 лет. А если соблюдать принцип раздельного сбора, то она может еще получить «второе рождение».
Пластиковые бутылки после вторичной переработки используются как сырье для производства волокна для швейного производства, синтепона, пленки и многих других изделий.
Схема очень проста. Из специального контейнера бутылки попадают на мусороперерабатывающий завод. Там их сортируют и спрессовывают в тюки. Далее доставляют для дальнейшей переработки на завод.
«На первой стадии бутылка будет сортироваться по цветам, – поясняет Сергей Глытов. – Пройдя сортировку, она попадет на механическую переработку. Поскольку ПЭТ-бутылка состоит из нескольких компонентов — собственно бутылка (полиэтилентерефталат), этикетка (как правило полиэтилен) и пробка (полипропилен низкого давления) — в процессе переработки их поделят на фракции. Все будет очищаться от посторонних примесей и загрязнений и измельчаться. В итоге получится ПЭТ-флекс или так называемые «хлопья из пластика». Далее готовая продукция будет упаковывать в большие мешки – «биг-бэги» и реализовываться на экспорт в Россию».
Более глубокая переработка готового ПЭТ-флекса с применением химических реакций или плавлений не предусмотрена. Это значит, что дополнительное воздействие на экологию и окружающую среду перерабатывающее предприятие оказывать не будет. Это беспокоило местных жителей.
На предприятии будет создано 19 рабочих мест.
На реализацию проекта потребуется около Br 2 млн, в том числе порядка Br 900 тыс составит стоимость оборудования.
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