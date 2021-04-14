14.04.2021

При рассмотрении вопросов по денежно-кредитной политике Правление Национального банка по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности. Принимаемые решения будут основываться на всестороннем анализе внешних и внутренних факторов с учетом продолжительности их влияния и возможных вторичных эффектов, а также на оценке инфляционных рисков.





С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – 9,5 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – 7,5 процента годовых, сообщила пресс-служба Национального банка страны. Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен.В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров.В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии.Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость.Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий. Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами. По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5 процента в годовом выражении.В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением.В мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, что обусловлено проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики. Высокой также ожидается инфляция в странах – основных торговых партнерах Беларуси. Так, согласно прогнозам Банка России, рост потребительских цен в Российской Федерации замедлится до целевых ориентиров не ранее первой половины 2022 года.Одновременно более значимым может быть влияние на инфляцию в Беларуси шоков продовольственных цен, а также последствий пандемии в части повышения стоимости импортируемых непродовольственных товаров.В совокупности указанные факторы формируют предпосылки для сохранения повышенных инфляционных ожиданий экономических агентов продолжительное время, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем.В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны будет несколько ограничивать инфляцию.В этих условиях с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением Правлением Национального банка принято решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов.С учетом влияния всех факторов уже начиная с II квартала 2021 года прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен. Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится в II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7 процентов.В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и с II квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира – вблизи 5 процентов.