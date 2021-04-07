07.04.2021

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.





Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным, составили 6 940,0 млн долларов (в эквиваленте). Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.Золотовалютные резервы падают третий месяц. За март 2021 года золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов (на 2,5 процента) после сокращения в феврале на 88,9 млн долларов (на 1,2 процента).Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота, рассказали в Нацбанке.По данным регулятора, поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи гособлигаций на внутреннем рынке, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на биржевых торгах.