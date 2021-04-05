БКК и IPL установили новую цену на поставки калия в Индию

05.04.2021

БКК и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений, компания IPL, 5 апреля 2021 года установили новую контрактную цену на поставки калийных удобрений на индийский рынок – 280 долларов за тонну на условиях CFR.

