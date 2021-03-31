БелАЭС освободили от ряда налогов аж до 2041 года
31.03.2021
РУП "Белорусская АЭС" продлили период освобождения от некоторых налогов по 31 декабря 2041 года, соответствующий указ №124 подписал президент Беларуси Лукашенко 30 марта.
"Принятым документом предусматривается продление периода освобождения РУП "Белорусская АЭС" по 31 декабря 2041 года от обложения налогом на недвижимость и от земельного налога, а также освобождение по 31 декабря 2041 года от налогообложения налогом на прибыль, исчисления и перечисления в бюджет части прибыли", - рассказали в пресс-службе Минэнерго в среду.
Там уточнили, что документ разработан в целях повышения эффективности деятельности РУП "Белорусская АЭС" в период выполнения кредитных обязательств.
В ведомстве также отметили, что указ №124 вносит корректировки в указ №583, подписанный президентом 30 декабря 2013 года.
Как сообщалось, в соответствии с указом №583 (от 30 декабря 2013 года) РУП "Белорусская АЭС" было освобождено от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.
Беларусь завершает строительство АЭС рядом с г.Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".
"Принятым документом предусматривается продление периода освобождения РУП "Белорусская АЭС" по 31 декабря 2041 года от обложения налогом на недвижимость и от земельного налога, а также освобождение по 31 декабря 2041 года от налогообложения налогом на прибыль, исчисления и перечисления в бюджет части прибыли", - рассказали в пресс-службе Минэнерго в среду.
Там уточнили, что документ разработан в целях повышения эффективности деятельности РУП "Белорусская АЭС" в период выполнения кредитных обязательств.
В ведомстве также отметили, что указ №124 вносит корректировки в указ №583, подписанный президентом 30 декабря 2013 года.
Как сообщалось, в соответствии с указом №583 (от 30 декабря 2013 года) РУП "Белорусская АЭС" было освобождено от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.
Беларусь завершает строительство АЭС рядом с г.Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".
Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
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