31.03.2021

Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.





РУП "Белорусская АЭС" продлили период освобождения от некоторых налогов по 31 декабря 2041 года, соответствующий указ №124 подписал президент Беларуси Лукашенко 30 марта."Принятым документом предусматривается продление периода освобождения РУП "Белорусская АЭС" по 31 декабря 2041 года от обложения налогом на недвижимость и от земельного налога, а также освобождение по 31 декабря 2041 года от налогообложения налогом на прибыль, исчисления и перечисления в бюджет части прибыли", - рассказали в пресс-службе Минэнерго в среду.Там уточнили, что документ разработан в целях повышения эффективности деятельности РУП "Белорусская АЭС" в период выполнения кредитных обязательств.В ведомстве также отметили, что указ №124 вносит корректировки в указ №583, подписанный президентом 30 декабря 2013 года.Как сообщалось, в соответствии с указом №583 (от 30 декабря 2013 года) РУП "Белорусская АЭС" было освобождено от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.Беларусь завершает строительство АЭС рядом с г.Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".