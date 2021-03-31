31.03.2021





Экспозиция «Защита от коррозии. Покрытия» сконцентрирует в одном месте материалы, технологии и оборудование для комплексного решения проблемы защиты от коррозии, повышения надежности и срока службы механизмов и сооружений.













С 6 по 9 апреля 2021 года в Минске состоится значимое бизнес-событие, которое объединит интересы представителей практически всех отраслей промышленности.На четыре дня Минский футбольный манеж (пр-т Победителей 20/2) станет выставочной площадкой, на которой развернутся экспозиции сразу нескольких международных специализированных выставок: «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: Литье и металлургия», «Автоматизация. Электроника», «Электротех. Свет», «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».Тематика этого промышленно-технологического форума охватывает широкий спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения, промышленной автоматизации и освещения.Более 100 участников представят новые разработки компаний из Беларуси, России, Германии, Китая, Италии, Швейцарии, Литвы, Польши, Украины, Израиля, Кореи и других стран.На экспозиции будет представлено разнообразное станочное оборудование разных ценовых диапазонов. Среди наиболее известных брендов: Amada (Амада), HaasAutomation (ХаасАвтоматика), Hermle (Хермель), Klingelnberg (Клингельберг), Meba (Меба), Spinner (Спиннер), Carl Zeiss (Карл Зейс), Gleason (Глисон). Посетители смогут увидеть металлорежущий и абразивный инструмент производства BahcoTools (Бахо Тулс), а также системы ЧПУ Siemens (Сименс), компрессоры Atlas Copco (Атлас Копко) и многое другое.В 2021 году на выставках «Металлообработка» и «Машиностроение» расширят свои стенды флагманы отечественного станкостроения. Новые разработки продемонстрируют ведущие предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси.Участники выставки готовят премьерные показы специально разработанных технических решений и проектов. С образцами новейшего оборудования можно будет ознакомиться на стендах ООО «Евростанком», ООО «ЕДМ Технологии», ООО «Бротек», ЧУП «Кюгель», ООО «Мультитул», ТПЧУП «Намас-М», ООО «Прима Пауэр», ООО «Бел-Свер Групп», ООО «Балт-Систем» (Россия), ООО «Алтервиа» (Россия), ОДО «Твинг-М» – представитель компании «Iscar» (Искар, Израиль) и «TaeguTec» (ТаегуТек, Корея), «Open Mind Technologies» (Германия), «Галика АГ» (Швейцария), «Роминекс-Техно» - представитель немецкой компании и многих других.Выставка «Сварка и резка» продемонстрирует оборудование и технологии для сварки разнообразных материалов, их резки, наплавки, пайки и термической обработки; непосредственно материалы; оборудование для сварки оптических волокон, сварки под водой и в космосе и т.д.Традиционно выставка соберет производителей сварочного оборудования и материалов: ООО «Фанук», «Оливер», НПО «Вектор», АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» и многих других. На их стендах можно будет найти оборудование для всех видов сварочных работ, материалы, аксессуары и принадлежности.На выставке «Порошковая металлургия» экспонируется прессовое и термическое оборудование, а также порошковые материалы, используемые для производства изделий. Посетители смогут познакомиться с новейшей продукцией порошковой металлургии, применяемой в машиностроении, энергетике, нефтехимии и медицине, с изделиями на основе твердых сплавов и искусственных алмазов, а также с уникальными технологиями плазменного и газотермического нанесения защитных и упрочняющих покрытий на детали машин и инструмент. Новейшие разработки белорусских ученых будут продемонстрированы на объединенном стенде Национальной академии наук Беларуси.Обширная тематика международной выставки литейного производства и металлургических технологий «Литметэкспо: литье и металлургия» позволит ознакомиться с новыми технологиями в отрасли. Свои новые разработки продемонстрируют более 20 участников. Среди них ООО «ПТП Промтехприбор», Холдинг «БелОМО», ООО «Туссон-Принт», ООО «Промышленные решения» (Россия), «TBH Technic» (Латвия), представители Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Беларусь и многие другие.Отдельное внимание в программе выставки будет уделено аддитивным технологиям (3D-печать), которые являются важным элементом цифровизации литейного производства и представляют собой активно развивающийся мировой тренд. Разработки и достижения в этой обласласи представит на своем стенде компания «Туссон-Принт» (Беларусь) в сотрудничестве с компанией «i3D» (Россия). Можно будет ознакомиться с технологиями создания литейных форм из песка с помощью песчаных установок аддитивного построения (песчаных 3D-принтеров), применения ручных 3D-сканеров в литейном производстве для задач обратного проектирования и контроля геометрии отливок, изготовления модельной оснастки для литья с помощью 3D-печати.В ходе конференции «Аддитивные технологии в литейном производстве» (8 апреля, 14.00.-17.00.) эксперты по промышленному 3D-оборудованию — поделятся своим практическим опытом выбора оптимальных аддитивных решений под каждый тип производства, их внедрения и дальнейшей технологической поддержки.Посещение тематического раздела выставки Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда предоставит возможность в одном месте сравнить предложения и условия разных производителей и поставщиков рабочей одежды и обуви, средств индивидуальной защиты и новых технологий в области безопасности и охраны труда. Ежедневно будут проходить семинары для специалистов по вопросам безопасности и охраны труда.В те же сроки с 6 по 9 апреля в Футбольном манеже состоятся международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника», «Электротех. Свет», участники которых продемонстрируют проверенные временем технологии, а также новые продукты и системные решения для автоматизации промышленного производства. Будет представлена светотехника — от лампочек и датчиков до полноценных систем освещения, источников питания и специализированного программного обеспечения. О новых разработках в области автоматизации, электроники и энергетики можно будет узнать на конференции «ТОПовые решения в области автоматизации» 9 апреля.Выставки предусматривают масштабную деловую программу. Специалисты смогут воспользоваться уникальной возможностью повышения профессионального уровня, посетив профильные конференции и семинары.Международные специализированные выставки «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. покрытия», «Литметэкспо», «Автоматизация. Электроника», «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда» пройдут с 6 по 9 апреля по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.По вопросам посещения выставок и мероприятий деловой программы можно обратиться к организаторам – ЗАО «Минскэкспо» (УНП 100094846): тел/факс +375 17 226 98 87, эл. почта: zvezdina@minskexpo.com.Официальное открытие выставок состоится 6 апреля в 12.00.6 апреля – с 11.00. до 18.00.7 и 8 апреля – с 10.00. до 18.00.9 апреля – с 10.00. до 14.00.Ещё одним апрельским проектом «Минскэкспо» станет выставка «Белорусская строительная неделя». Событие состоится с 7 по 9 апреля в Футбольном манеже. На протяжении трех дней любой желающий сможет лично узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы.Те, кто решит посетить «Белорусскую строительную неделю — 2021», сэкономят не только время, но и деньги. Больше не нужно просматривать тысячу вариантов и тратить на это несколько месяцев. Современные предложения соберутся под одной крышей. В строительстве лучше учитывать все риски, и самым верным решением будет обращение к профессионалам. На выставке это сделать можно бесплатно. Консультации ландшафтных дизайнеров, дизайнеров, печников, проектировщиков и других специалистов помогут принять верное решение. Упустить такую возможность просто непростительно.К слову, выставка полезна не только ценной информацией о новых подходах в строительной индустрии. Все желающие смогут создать индивидуальный дизайн-проект приусадебного участка, жилого помещения, печи, составленный по последним трендам. Профессионалы учтут не только ваши предпочтения, но и финансовые возможности. Консультации по созданию своего идеального варианта проекта вы получите совершенно бесплатно.Профессионально подойти к созданию интерьера сможет любой желающий, посетив семинары и мастер-классы «Школы дизайна». Мероприятие соберет не только опытных специалистов и тех, кто планирует занять свое место в дизайн-индустрии, но и всех желающих самостоятельно сделать дизайн дома или квартиры. Партнер выставки и организатор мероприятий - Европейская школа дизайна и декора.«День Печника» традиционно соберет мастеров современного печестроения. Специалисты Белорусского печного центра 7 и 8 апреля проведут целый комплекс мероприятий, которые будут интересны не только профессиональным печникам, но и всем, кто планирует закладывать печь в частном доме. На стенде участника выставки ООО «Печной центр» будут проходить бесплатные консультации. Печники-консультанты, специалисты по 3D-моделированию создадут эскиз или дизайн-проект, смету вашей будущей печи с расчетом материалов и с последующей распечаткой.7 апреля – с 11.00. до 18.00.8 апреля – с 10.00. до 18.00.9 апреля – с 10.00. до 14.00.Вход на выставку и участие во всех мероприятиях бесплатное.