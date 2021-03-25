25.03.2021

На Белорусской атомной электростанции второй раз за месяц отключили от сети первый энергоблок.





"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - говорится в сообщении Минэнерго.





До этого первый энергоблок уже отключали две недели назад – 10 марта, чтобы провести очередные плановые испытания. В феврале и январе станция останавливалась несколько раз.