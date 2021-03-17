Более 60% флагманов Беларуси свалились в финансовую яму
17.03.2021
Чиновники опубликовали первые финансовые итоги 2021 года. Крупные и средние предприятия страны показали печальные результаты.
Один из главных показателей эффективности работы бизнеса без увязки с долговой нагрузкой и курсовыми разницами — это рентабельность продаж. Рентабельность продаж отражает соотношение прибыли от реализации продукции и выручки. Как правило, чем выше рентабельность, тем выше эффективность деятельности предприятия. Верно и обратное: ниже рентабельность — ниже эффект от продажи продукции. В бюллетенях госорганов компании с рентабельностью ниже нуля (убыточные) и с рентабельностью 0–5% обычно относят к низкоэффективным. Эти предприятия — первые кандидаты на вылет из отрасли в случае затяжного кризиса. Финансовая статистика выходит с большим лагом, чем производственные показатели. Сегодня самыми актуальными данными является информация за январь 2021 года.
В январе 2021-го около 61,3% крупных и средних предприятий реального сектора были либо убыточны, либо имели рентабельность 0–5%. В этой категории компаний нерентабельными являлись 29,9%, а низкоприбыльными — 31,3%. По Минску доля низкоэффективных предприятий достигла 56%, причем удельный вес убыточных составил 32%. Впрочем, на фоне результатов компаний в областях даже это неплохой результат.
Среди областей в худшем положении находилась Могилевская. В этом регионе доля убыточных флагманов составила 32%, а удельный вес низкоэффективных — аж 71,2%. Интересно, что параллельно в Могилевской области наблюдаются самые низкие зарплаты и самая высокая трудовая нагрузка в стране. Лучшей в числе областей стала Гродненская, где нашлось 25,8% убыточных флагманов и 55,7% низкоэффективных. В Брестской области эти показатели составили 28,6% и 58%, в Витебской — 31,4% и 66,2%, в Гомельской — 25,3% и 65,4%, в Минской — 32,4% и 61,3%.
В сельском хозяйстве доля убыточных валообразующих предприятий достигла 24,4%, уязвимых — 59,3%, в промышленности — 28,7% и 56,3%, в строительстве — 35,1% и 66,3%, в оптовой торговле — 33,3% и 74,6%, в розничной торговле — 43,3% и 88%, на транспорте — 36,9% и 72,2%. Традиционно для последних месяцев в труднейшем положении находятся гостиницы и рестораны. Доля убыточных компаний среди флагманов HoReCa составила 50%, а уязвимых — 88,6%. Эта отрасль насыщена частным бизнесом и получила крайне мало поддержки от государства во время острой фазы кризиса 2020 года.
banki24.by
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