Внешний долг Беларуси вырос до рекордного размера
16.03.2021
Валовый внешний долг Беларуси за 4-й квартал 2020 года вырос сразу $1,588 млрд. или 3,92% до рекордных $42,149 млрд. на 1 января 2021 года.
На 1 января 2021 внешний долг страны достиг 70,2% от ВВП и в 1,13 раза превышает годовую выручку от экспорта товаров.
Обслуживание внешнего госдолга обошлось стране в 2020 году в $6,579 млрд., что на $1,756 млрд. превышает аналогичные расходы годом ранее. Обслуживание госдолга в 2020 году стоило населению $2,493 млрд.
Примерно 44,1% внешнего долга или $18,586 млрд. приходилось на внешний долг сектора госуправления. За 4-й квартал 2020 год внешний госдолг вырос на $995,3 млн. или 5,66%.
Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $821,1 млн. или 1,95% от общего долга. За 4-й квартал внешний долг регулятора вырос на $0,5 млн. или 0,06%.
Внешний долг банков и НКФО на 1 января 2021 года снизился на 0,13% или $6,8 млн. и составил $5,108 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования вырос на 3,47% или $516 млн. до $15,3793 млрд.
Просроченная задолженность Беларуси по обязательствам по внешнему долгу на 1 января 2021 года составила $611,1 млн. и приходится на субъекты хозяйствования.
Чистый внешний долг (внешний долг минус внешние долговые инструменты) на 1 января 2021 года составил $22,058 млрд.
На 1 января 2021 внешний долг страны достиг 70,2% от ВВП и в 1,13 раза превышает годовую выручку от экспорта товаров.
Обслуживание внешнего госдолга обошлось стране в 2020 году в $6,579 млрд., что на $1,756 млрд. превышает аналогичные расходы годом ранее. Обслуживание госдолга в 2020 году стоило населению $2,493 млрд.
Примерно 44,1% внешнего долга или $18,586 млрд. приходилось на внешний долг сектора госуправления. За 4-й квартал 2020 год внешний госдолг вырос на $995,3 млн. или 5,66%.
Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $821,1 млн. или 1,95% от общего долга. За 4-й квартал внешний долг регулятора вырос на $0,5 млн. или 0,06%.
Внешний долг банков и НКФО на 1 января 2021 года снизился на 0,13% или $6,8 млн. и составил $5,108 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования вырос на 3,47% или $516 млн. до $15,3793 млрд.
Просроченная задолженность Беларуси по обязательствам по внешнему долгу на 1 января 2021 года составила $611,1 млн. и приходится на субъекты хозяйствования.
Чистый внешний долг (внешний долг минус внешние долговые инструменты) на 1 января 2021 года составил $22,058 млрд.
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