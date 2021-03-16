16.03.2021

Ранее предполагалось, что судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум, провести который минувшим летом обещал Александр Лукашенко на встрече с противниками появления этого предприятия в окрестностях Бреста. Однако теперь власти о референдуме речь уже не ведут.





Предприятие получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба ООО «Аккумуляторный Альянс».Пусконаладочные работы на заводе начались в начале октября прошлого года. Специалисты провели индивидуальные испытания и комплексное опробование всего технологического оборудования и инженерных сетей при работе в штатном режиме под полной нагрузкой.С того времени и по 1 марта 2021 года на заводе отобрали более 210 проб и измерений выбросов загрязняющих веществ от источников, расположенных на предприятии.«Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов, с многократным запасом, установленным предприятию нормативам допустимых выбросов, особенно по выбросам свинца и его соединений, а также серной кислоты», – сообщает пресс-служба предприятия.Кроме того, по информации ООО «Аккумуляторный Альянс», работники областного центра гигиены и эпидемиологии провели лабораторные испытания физических и химических факторов производственной среды на всех рабочих местах предприятия. По результатам испытаний подтверждено полное соответствие условий для персонала требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.