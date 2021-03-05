05.03.2021

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд. долларов США.





Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили 7 114,5 млн. долларов США (в эквиваленте).За февраль 2021 года золотовалютные резервы снизились на 88,9 млн. долларов США (на 1,2 процента) после сокращения в январе на 265,0 млн. долларов США (на 3,5 процента).Уровень международных резервных активов снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн. долларов США, продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также снижения стоимости монетарного золота. При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли.Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.